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اقتحم أحد المودعين اللبنانيين، اليوم الثلاثاء، بنك الاعتماد، ودخل إلى المصرف اللبناني وهو يحمل قنبلة يدوية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن أحد المودعين اللبنانيين اقتحم بنك الاعتماد، ودخل إلى المصرف اللبناني وهو يحمل قنبلة يدوية، مطالبا بوديعته التي تبلغ نحو 35 ألف دولار.

وأضافت أن القوى الأمنية حضرت وفرضت طوقا أمنيا حول المصرف، فيما تجري مفاوضات واتصالات لتطويق الحادث وذيوله، وفق تعبيرها.

ونظم المودعون في المصارف اللبنانية، في مارس الماضي، اعتصاما أمام مبنى المصرف المركزي اللبناني في بيروت.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن جمعية صرخة المودعين نظمت اعتصامًا، رفضًا لإجراءات المصرف المركزي الظالمة للمودعين، حسب وصفها.

ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زاد من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، إلى مستويات غير مسبوقة.