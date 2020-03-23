رئيس جامعة بنها يكرم المشاركين في إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة 2023 – 2030

كرم الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والأمناء المساعدين، والجهاز الإداري المشارك في إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة.

وأكد رئيس جامعه بنها، أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة (2023-2030) تعد وثيقة حية تجسد رؤية الجامعة لسنوات قادمة، وثمرة اجتماعات ومشاورات مكثفة تعكس طموحات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والمجتمع المحيط، حيث تشكل خارطة طريق مستقبلية لتحقيق رؤية الجامعة ورسالتها التي تتوافق مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، ورؤية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الخطة الاستراتيجية الجديدة تضم تسع غايات، بواقع 45 هدفا، ومائة وثلاثين مشروعا وبرنامجًا، حيث تم تدشينها بعد تقييم أداء الخطط السابقة التي بدأت منذ العام 2010 وانتهت عام 2022.

وتابع: "لنا الحق أن نفتخر بما حققته جامعة بنها من سمعة طيبة ومكانة علمية وبحثية، ومجتمعية جعلت الجامعة ترتقي إلى مصاف الجامعات المتميزة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية مع السعي لخلق جيل من الخريجين المتميزين المؤهلين لوظائف المستقبل".

من جانبه وجه الدكتور عبد الرحيم سعد شولح المشرف على الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجي، الشكر والتقدير لقيادات الجامعة الأكاديمية والإدارية، وجميع المشاركين في إعداد الخطة الإستراتيجية الجديدة للجامعة.

وأكد أن الخطة الإستراتيجية للجامعة، تتضمن مجموعة من الغايات الاستراتيجية حيث تسعى الجامعة إلى إعداد خريج جيد قادر علي المنافسة، مروراً بسعي الجامعة لتحسين مخرجاتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع وأن تكون بيت خبرة للمحافظة.

كما تحرص على ربط خطتها الإستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة.