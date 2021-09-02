انتهت اللجنة العامة للانتخابات بنقابة الأطباء، من فحص جميع الطعون المقدمة إليها ضد المرشحين المطعون عليهم، حيث استعرضت جميع الطلبات التي قام الطاعنون بتقديمها في الموعد القانوني للطعون من الاثنين حتى الجمعة الماضية.



وأكدت اللجنة العامة، فى بيان لها، اليوم، أن المستشار القانوني بالنقابة درس المستندات المقدمة من الطاعنين والردود الخاصة بالمطعون عليهم ورأي اللجان الانتخابية بالفرعيات المعنية بالطعون، وانتهت اللجنة بعد دراسة أسباب الطعون ومناقشة مدى جديتها وقانونيتها إلى استبعاد بعض المرشحين لصحة إجراءات وأسباب الطعن عليهم ورفض استبعاد آخرين لعدم وجود سند قانوني لذلك.



وأفادت اللجنة العليا لانتخابات الأطباء، بأنه سيتم فتح باب التنازلات يوم السبت المقبل وحتى يوم الخميس 27 من يوليو الجاري بالنقابة العامة وجميع النقابات الفرعية.



وأوضحت اللجنة أنها رتبت أسماء جميع المرشحين طبقا لاسم الشهرة الخاص بهم بالترتيب الأبجدي في جميع النقابات الفرعية والعامة بعد انتهاء مرحلة الفصل في الطعون.



وجاءت قوائم المرشحين حتى الآن بعد انتهاء الطعون وقبل بدء مرحلة التنازلات كما يلي:

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