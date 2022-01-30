بكين تؤكد قدرتها على اجتياز الصيف دون انقطاع الكهرباء

قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، إن البلاد لديها طاقة كهربائية كافية لتلبية الطلب خلال أشهر الصيف، حتى مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال جين شيان دونج، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين، اليوم الثلاثاء، إن كمية الفحم المخزنة في محطات توليد الكهرباء وصلت إلى مستوى قياسي، بواقع 199 مليون طن، بنهاية يونيو الماضي، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وعززت الصين، صاحبة أكبر اقتصاد في آسيا، إنتاج الفحم المحلي، والكميات المستورد خلال العام الجاري، في محاولة لخفض تكرار انقطاع الكهرباء الذي ألحق الضرر بالاقتصاد في عام 2022.

ورغم ذلك، تواجه جهود بكين اختبارا في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، حيث شهدت الصين أعلى درجة حرارة لها على الإطلاق، بواقع 52.2 درجة مئوية (126 فهرنهايت) في منطقة شينجيانج أمس الاثنين.

كما ساعدت الأمطار التي سقطت مؤخرا على مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين في زيادة مستويات التخزين، وتخفيف أزمة الطاقة هناك، بحسب تقرير أعلنته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتقوم مقاطعة سيتشوان، التي تعتمد على الطاقة الكهرومائية، والتي تصدر الكهرباء إلى أجزاء أخرى من الصين، بترشيد استهلاك الطاقة خلال الظروف الحارة والجافة.