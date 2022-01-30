المترو: تخفيض سرعة القطارات خلال الصيف بسبب ارتفاع الحرارة للحفاظ على سلامة القضبان

قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، خفض سرعة حركة قطارات المترو خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة للحفاظ على سلامة القضبان والشبكة الكهربائية.



وقال المتحدث باسم مترو الأنفاق، أحمد عبد الهادي، لـ"الشروق"، إن ارتفاع درجات الحرارة تؤثر على سلامة القضبان الحديدية في المحطات العلوية مما يستوجب تخفيض سرعة قطارات المترو كإجراء اعتيادي خلال فصل الصيف، حيث يساعد هذا القرار من تمدد الشبكة الكهربائية بالمحطات.



وأضاف أنه تقرر تخفيض سرعة القطارات إلى 60 كيلو بدلا من 80 كيلو في جميع المحطات السطحية بالخطين الأول والثاني، لتجنب تعرض القضبان والشبكة الكهربائية بالمحطات العلوية لأي أعطال مفاجئة بسبب الطقس الحار، منوها بأن درجة حرارة الشبكة الكهربائية والقطبان تتراوح بين 60 إلى 70 درجة مئوية عند ارتفاع درجة الحرارة.



وأشار إلى أن تخفيض السرعة سيؤدي إلى حدوث تأخير في الرحلات اليومين لمدة تتراوح من 3 إلى 5 دقائق بحد أقصى، لافتا إلى أن تخفيض السرعة يتم من الساعة 11 صباحا إلى 5 مساء بشكل يومي ولحين انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها مصر مؤخرا.