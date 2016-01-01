رئيس الوزراء الصيني يدعو إلى مزيد من التعاون المناخي مع المبعوث الأمريكي

قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج للمبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري، اليوم الثلاثاء، إنه يرغب في مزيد من التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة الاحتباس الحراري.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تشيانج قوله إن التعاون الأوثق لن يصب في مصلحة البلدين فقط، وإنما في مصلحة العالم بأكمله.

من جانبه، قال كيري إن الولايات المتحدة مستعدة لتعزيز تعاونها مع الصين في قضايا عالمية رئيسية مثل تغير المناخ، حسبما قال التقرير. وخلال نهاية الأسبوع، قال كيري إن تقليص حرق الفحم الذي يضر بالمناخ وكذلك انبعاثات غاز الميثان المسببة للاحتباس الحراري، يمثل أولوية.

يذكر أن الصين هي أكبر دولة في العالم من حيث انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري المضرة بالمناخ، تليها الولايات المتحدة. ولكن من حيث نسبة الانبعاثات لعدد السكان، تأتي الولايات المتحدة في المقدمة بفارق كبير عن الصين.

وكان كيري قد أكد لنظيره الصيني في بكين أمس أن أزمة الاحتباس الحراري "لا يمكن حلها" بدون عمل البلدين سويا.

وقال كيري "تتطلع الدول إلى هذا الاجتماع لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تجاوز الخلافات الحقيقية التي لدينا"، وذلك في الوقت الذي تتعرض فيه معظم أنحاء الكرة الارضية لموجات حارة، كما تم تسجيل أرقام قياسية لدرجات الحرارة.

وأكد كيري أنه "من بين جميع الموضوعات حول العالم، لا يمكن أن يكون هناك اختلافات بهذا الصدد."

وتأتي المحادثات في نفس الوقت الذي شهد تحذيرات وتنبيهات لنحو 84 مليون أمريكي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتعد زيارة كيري "علامة أخرى على أن الجانبين يبذلان جهودا لوقف التدهور في العلاقات الصينية الأمريكية"، حسبما ذكرت افتتاحية في صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية الرسمية، التي أضافت أن الصين والولايات المتحدة هما أكبر مصدرين لانبعاثات الغازات الدفيئة الضارة بالمناخ، وعليهما أيضا "تحمل مسؤولية خاصة لإيجاد أرضية مشتركة في التصدي المشترك لتغير المناخ"