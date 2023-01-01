انطلاق العروض الفنية الصيفية بقصر ثقافة بورسعيد على أنغام السمسمية

انطلقت بقصر ثقافة بورسعيد، فعاليات العروض الفنية الصيفية، مساء أمس الإثنين، وسط حضور جماهيري كبير.

وشهد القصر عرضًا فنيًا لفرقة بورسعيد للآلات الشعبية بقيادة الفنان محمود غندر، تضمن تقديم مجموعة من الأغاني على أنغام السمسمية.

وشارك في الحفل قدامى فناني فرقة بورسعيد للفنون الشعبية، حيث قدمت فرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية مجموعة من رقصات الفلكلور البورسعيدي الشهير، والتي منها "احنا البمبوطية، واحنا البورسعيدية"، تصميم وتدريب الكابتن محمد عشري.

الفعاليات نظمها فرع ثقافة بورسعيد برئاسة الدكتورة جيهان الملكي، والتي تأتي ضمن برامج إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، حيث يشهد برنامج الفرع عددًا متنوعًا من الفعاليات والبرامج المقدمة للرواد على مدار الشهر الحالي احتفالا بالإجازة الصيفية.