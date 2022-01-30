صندوق علاج الإدمان: استقبلنا أكثر من 10 آلاف سيدة تتعاطى المخدرات 2022

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن، إن 60% من المتقدمين للعلاج يعيشون في محيط الأسرة مع الأب والأم، مؤكدا أن رد فكرة التعاطي إلى سفر الأب والطلاق؛ محض «كيلشيهات»، حسب وصفه.

وأشار خلال لقاء لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إلى تراجع دور الأسرة في التواصل مع الأبناء، مستشهدا بحالة منذ فترة قريبة اكتشف الأب تعاطي ابنه للمخدرات بعد مرور 10 سنوات من الإدمان.

وأوضح أن علامات الإدمان تتمثل في: «اضطرابات النوم- العصبية- المراوغة- الكذب- تدهور التحصيل الدراسي- تغيير الأصدقاء» في الفئة العمرية بين 15 إلى 25 عاما، مشيرا إلى أن نسبة المتعاطين من الإناث تمثل 6% من أعداد المتقدمين البالغة 172 ألفا مترددا على مدار العام الماضي، مضيفا أن النسبة السابقة؛ تؤكد أن توصيف المشكلة بكونها ظاهرة ذكورية غير صحيح؛ حيث يعد الرقم كبيرا.

وتشير النسبة السابقة 6% وفق معدلات التردد البالغة 172 ألف؛ إلى استقبال حوالي 10320 سيدة على الصندوق؛ لتلقي الخدمات العلاجية خلال العام الماضي.

وعلى صعيد آخر، أكد أن الدولة لا تتوجه صوب أنصاف الحلول بشأن المتعاطين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، معقبا: «الحلول الرمادية لم تعد مقبولة، سائق أتوبيس المدرسة الإيجابي يحول إلى النيابة العامة ويفصل من العمل فورا؛ لأن الأمر يمس أرواح أبنائنا الطلاب».

وأوضح أن لجان الكشف عن المخدرات تتضمن لجنة من الطب الشرعي بوزارة العدل؛ لتلقي الشكاوى حال قرر الموظف التظلم من قرار ثبوت التعاطي قبل تفعيل قرار الفصل من العمل.