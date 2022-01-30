نائب محافظ القاهرة: تعويضات لضحايا عقار حدائق القبة المنهار

قال المهندس حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إن العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة مكون من أرضي و4 أدوار متكررة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة”، عبر قناة "ONE”، أنه تم إخلاء 4 عقارات بالقرب من العقار المنهار بحدائق القبة، موضحًا أن هذه العقارات تضررت من الحادث بشكل جزئي.

وأعلن عن تأجير شقق لسكان العقارات المتضررة لحين انتهاء أعمال الترميم، فضلا عن قطع الكهرباء والمياه عن المنطقة للضرورة.

ولفت إلى أن الحماية المدنية تدخلت على الفور عقب الحادث، موضحًا أن التحالف الوطني للجمعيات الأهلية صرف تعويضات 50 ألف جنيه للمتوفي، و25 ألف جنيه للمصابين.

وأكد أن وزارة التضامن تدخلت لصرف التعويضات للمتضررين من عقار حدائق القبة، حيث يتم صرف 60 ألف جنيه لأسرة المفقودين.

وارتفع عدد المتوفين لـ8 أشخاص بحادث انهيار عقار حدائق القبة، وتواصل الأجهزة المعنية القيام بعمليات البحث عن أي ناجيين أسفل أنقاض العقار، مع إجراء عمليات معاينة للمنازل المجاورة له.