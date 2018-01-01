السيطرة على حريق اندلع في مستودع للذخيرة بتونس

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أعلنت إدارة الحرس الوطني التونسية السيطرة على حريق اندلع في مستودع للذخيرة، اليوم الثلاثاء، دون أن يخلف ضحايا أو إصابات.

واندلع الحريق في ثكنة الحرس الوطني بمنطقة العوينة على طريق الضاحية الشمالية للعاصمة، حيث شوهد عبر الطرق المحيطة بها انتشار كثيف للدخان في السماء فيما نقل شهود وجود روائح غازات في الهواء.

وقالت إدارة الحرس الوطني "إن الحريق اندلع في غرفة الغاز بمستودع الأسلحة والذخيرة".

وأمكن لفرق الحماية المدنية السيطرة على الحريق بعد ساعات من اندلاعه.

وأضافت إدارة الحرس الوطني "أن الخسائر كانت مادية في بعض القذائف الغازية".