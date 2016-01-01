شهاب فرنسية فضائي يضرب سيدة أثناء احتسائها القهوة

تلقت سيدة فرنسية ضربة من شهاب فضائي في صدرها أثناء احتسائها للقهوة في مدينة شرميخ شمال شرقي فرنسا في واقعة نادرة من نوعها حين تتمكن إحدى بقايا الشهب الفضائية من الإفلات من الغلاف الجوي وضرب أحد البشر.



ونقلت صحيفة فرانس بلو إنسوز، عن سيدة لم تذكر اسمها، أنها ظنت الشهاب الذي ضربها عند الفجر خفاشا ولكنها حين وجدته صخرة، وتأكدت أنه ليس قطعة أسمنت أخذته لتحليله.



من جانبه قال الدكتور تير ريبمان من جامعة بازل السويسرية، الذي حلل الصخرة أنها من الشهب الفضائية إذ تتكون من الحديد والسيليكون.



وأضافت السيدة، أن الشهاب كان صغير الحجم كأنه كرة جولف لذلك لم يسبب إصابة خطيرة.



ويذكر أن شهابا ضرب سيارة لأشخاص منذ عامين بينما لم تسجل سوي حادثة موت واحدة بشهاب فضائي وقعت بسليمانية العراق عام 1888، حين قتلت شخصا وأصابت آخر بالشلل، وتم تسجيل الواقعة بدراسة خاصة في عام 2021.



ويذكر أن احتمال مصرع أحد البشر بشهاب فضائي تبلغ 1 في الربع مليون.



ويقول ريبمان، إنه أحيانا تسقط بقايا من الشهب علي سطح الأرض، والدليل إمكانية العثور على عدد منها في الصحاري المكشوفة.