القبض على كندي في مطار هيثرو للاشتباه في انتمائه إلى جماعة متطرفة

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ألقي القبض على مواطن كندي للاشتباه في انتمائه إلى جماعة إسلامية متطرفة محظورة بعد أن توجه إلى مطار هيثرو في لندن.

واعتقل الشاب / 28 عاما/ بعد وصوله على متن رحلة من كندا بعد الساعة 1230 مساء (1130 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

كما ألقت شرطة مكافحة الإرهاب القبض على رجل/ 56 عاما / للاشتباه في ارتكابه نفس الجريمة في الساعة 0540 صباحا في شرق لندن.

ويشتبه في أنهما عضوان في جماعة إسلامية متطرفة محظورة لم تذكر الشرطة اسمها.

وتحتجز السلطات الشخصين في مركز للشرطة في غرب لندن بموجب قانون الإرهاب.

كما تفتش الشرطة ثلاثة منازل في شرق لندن.