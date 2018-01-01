وزارء مالية دول مجموعة العشرين يخفقون في التوصل لبيان ختامي

أخفق وزراء مالية مجموعة العشرين للدول الصناعية الرائدة في التوصل لاتفاق بشأن إعلان ختامي مشترك خلال الاجتماع الذي عقد في الهند بسبب الخلاف حول الحرب الأوكرانية.

وبدلا من إصدار بيان قامت الهند، كما حدث في الاجتماع الوزراي السابق للمجموعة هذا العام، بنشر ملخصها الخاص للمداولات، وقالت نيرمالا سيترامان وزيرة المالية الهندية في ختام يومين من الاجتماعات في مدينة جاندهيناجار بولاية جوجارات اليوم الثلاثاء.

وتابعت: "لم نصل إلى صيغة مشتركة حتى الآن بشأن الحرب الروسية الأوكرانية".

وعارضت روسيا والصين إدانة الحرب العدوانية الروسية.

لكن سيترامان قالت إن العديد من دول مجموعة العشرين أدانت إلغاء روسيا للاتفاقية الدولية لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وأقروا بأن الاتفاق مع روسيا الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا لا ينبغي أن ينتهي يوم الإثنين.

ويشار إلى أن موقف الهند، التي تستضيف مجموعة العشرين، محايد فيما يتعلق بالحرب الروسية، كما لا تدعم العقوبات الغربية ضد روسيا، ولها علاقات جيدة مع الدول الغربية ومع روسيا.