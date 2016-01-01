الاتحاد الأفريقي يدعو لاستئناف تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا

أعلن موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أن المنظمة تدعو إلى استئناف توريد الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا.

وكتب فقي عبر حسابه على تويتر، اليوم الثلاثاء: "يؤسفني تعليق مبادرة حبوب البحر الأسود التي دعا إليها الاتحاد الأفريقي منذ البداية".

أدعو الأطراف إلى حل جميع المشاكل من أجل استئناف الإمداد الآمن بالحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا إلى الأطراف المحتاجة إليها، وعلى وجه الخصوص لأفريقيا، وفقا لوكالة سبواتيك الروسية.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، يوم أمس الاثنين، عن توقف "صفقة الحبوب" اليوم.

وقال: "الاتفاقات بشأن صفقة الحبوب قد تم إنهاؤها بالفعل، وتم إيقافها، وستعود روسيا على الفور إلى تنفيذها بعد استيفاء الجزء الروسي من الشروط".

وتابع: "في الواقع، لم تعد اتفاقيات البحر الأسود سارية المفعول اليوم. وكما قال الرئيس الروسي سابقًا، فإن الموعد النهائي هو 17 يوليو. لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقيات البحر الأسود هذه حتى الآن. لذلك، تم إنهاؤها (صفقة الحبوب)".