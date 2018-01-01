قوات الدعم السريع تعلن انضمام مجموعة من الجيش السوداني لصفوفها

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أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء، عن انضمام مجموعة من الجيش السوداني بولاية شمال دارفور إلى صفوفها.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع على فيسبوك اليوم الثلاثاء.

وقال البيان "ترحب قوات الدعم السريع، بانضمام مجموعة جديدة من شرفاء القوات المسلحة، بقيادة الملازم أول خالد عبد الرحمن من الفرقة السادسة مشاة الفاشر بولاية شمال دارفور".

وأضاف "إن توالي انحياز شرفاء القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى لخيارات الشعب وقوات الدعم السريع، يضاعف من عزيمتنا للقضاء على هذه العصابة المتسلطة على رقاب الشعب السوداني لثلاثين عاماً من الاستبداد وغياب العدالة وقهر السودانيين الأحرار".

ويشهد السودان صراعا على السلطة بين الجيش وقوات الدعم منذ الخامس عشر من شهر أبريل الماضي.

وفشلت جهود السلام التي جرت في جدة السعودية بوساطة المملكة والولايات المتحدة في التوصل إلى أي اتفاق مهم، وتم تجاهل وقف إطلاق النار المتكرر إلى حد كبير.