وزير خارجية أوكرانيا: على جميع دول الجنائية الدولية الامتثال لمذكرة توقيف بوتين

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن أوكرانيا تتعاون بفاعلية مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة "المجرمين الروس"، وتدعو جميع الدول الأعضاء بالمحكمة- 123 دولة- إلى الامتثال لطلب المحكمة توقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا.

وأضاف كوليبا، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، خلال مائدة وزارية مستديرة، مخصصة للدور الاستراتيجي للمحكمة الجنائية الدولية في العقد المقبل، "نشهد جميعا الآن أمثلة لا حصر لها من الجرائم التي تقع بشكل مباشر وتقع ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، حيث تواجه أوكرانيا أكبر عدوان منذ الحرب العالمية الثانية"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأكد كوليبا: "تقدر أوكرانيا مشاركة المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبها الروس في بلادنا".

وقال الوزير: "تسمح العدالة بمنع ارتكاب جرائم في المستقبل، في حين ان الإفلات من العقاب، كما نعلم جميعا، يشجع على ارتكاب الجرائم. وليس لدينا أي حق أخلاقي في السماح بذلك بعد أن عانى آلاف الأوكرانيين الأبرياء من العدوان الروسي. ويجب تقديم جميع المذنبين، دون استثناء، إلى العدالة".

ووصف كوليبا قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي توقيف بحق بوتين وبيلوفا على خلفية الاتهام بارتكاب جريمة الحرب تتمثل في الترحيل غير القانوني لأكثر من 19 ألف طفل أوكراني من الأراضي الأوكرانية المحتلة إلى الاتحاد الروسي، بأنه "لحظة فارقة".

وأضاف كوليبا: "ندعو جميع الدول الـ 123 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والتي صادقت على نظام روما الأساسي، إلى الامتثال لطلب المحكمة توقيف بوتين وماريا لفوفا بيلوفا".