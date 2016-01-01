عرف الإنسان استئناس الكلب منذ آلاف السنين، لأغراض عدة، ولكن تطور الأحداث وخاصة وقوع جائحة كورونا، جعلت للكلاب استخداما أخر؛ إذ كشفت دراسة حديثة عن زيادة قدرة الكلاب عن كشف الإصابة بكورونا بنسبة أقوى من التحاليل الطبية بأنواعها.



وذكر موقع ميديكال إكسبرس أن باحث من جامعة سانت باربرا الأمريكية، حلل نتائج ٢٩ دراسة متعلقة بالكلاب وكورونا تشمل ٣١ ألف عينة في ٣٠ دولة بمشاركة ١٩ نوعا من الكلاب وبإشراف ٤٠٠ عالم.



وأفادت معظم الدراسات بعد تحليلها بتساوي سرعة ودقة كشف كورونا بين الكلاب والتحاليل الطبية أو تفوق الكلاب على التحاليل الطبية بينما لم تتفوق التحاليل في أغلب الدراسات.



وأضافت الدراسة أن الكلاب حققت سرعة كشف في أقل من دقيقة ودقة لكشف الإصابة إن كانت في البداية دون أعراض أو الإصابات طويلة الأمد التي تستمر بعد تعافي البعض من المرض.