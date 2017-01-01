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شهدت موسكو، اليوم الثلاثاء، أمطارا غزيرة مصحوبة برياح شديدة ورعدية. وغطت الأمطار الغزيرة وسط موسكو بجدار من الماء، وكانت السماء مغطاة بالغيوم، وسمع الرعد.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، غطت الأمطار الأجزاء الوسطى والغربية والجنوبية والشرقية من العاصمة.

وقال نائب عمدة موسكو للإسكان والمرافق العامة بيتر بيريوكوف، أنه تم وضع خدمات المدينة في حالة تأهب قصوى.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية المحلية، يتوقع في الفترة من 18 إلى 19 يوليو، هطول الأمطار في العاصمة الروسية، وأحيانا تكون غزيرة مع البرد والعواصف الرعدية، وقد يصل هبوب الرياح إلى 17-20 مترا في الثانية، وفي ليل وصباح 19 يوليو تصل إلى 25 مترا في الثانية.

وهناك احتمال لسقوط حوالي 40 مليمترا من الأمطار، صباح يوم الأربعاء.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها قناة RT أن وسط العاصمة تعرضت لأخطر الأمطار. وفي أحد الفيديوهات قرر مواطن ما بعد هطول الأمطار الغزيرة الانتقال من سيارة إلى قارب.

وبسبب سوء الأحوال الجوية، توقفت أكبر عجلة فيريس في أوروبا «شمس موسكو».

https://youtu.be/wmFUUSMwS2U