الدفاع التونسية تتسلم 4 طائرات تدريب أمريكية

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الثلاثاء، عن استلام 4 طائرات تدريب من نوع "تي 6- سي" من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الوزارة، إن الطائرات التي تم استلامها بالقاعدة الجوية بصفاقس، تأتي في إطار التعاون مع الجانب الأمريكي لتجديد أسطول طائرات التدريب التابعة لجيش الطيران.

وحضر مراسم التسليم بالخصوص ممثلون من القيادة الأمريكية بأفريقيا "أفريكوم" والشركة المصنعة.

وشهدت تونس على مدار سنوات قليلة حوادث سقوط متكررة لطائرات تدريب وتمشيط، كان آخرها سقوط طائرة مروحية في سواحل بنزرت شمال البلاد في يونيو الماضي تسببت في وفاة أربعة عسكريين كانوا على متنها.