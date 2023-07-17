لماذا قتلت سيدة أطفالها الثلاثة في سوهاج بحبة الغلة؟ التحقيقات توضح

أمرت نيابة قسم ثانِ بسوهاج، اليوم الأحد، تحت إشراف المستشار مصطفى عباس المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامها بقتل أطفالها الثلاثة.

أعطتهم الأم أقراص الغلال السامة بسبب خلافات بينها وبين طليقها والد الأطفال.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم ثان بسوهاج، بلاغا من "ش.ف.ا"، ربة منزل، يفيد بمصرع "ا.ح"، 6 سنوات، و"ر.ح"، 8 سنوات، و"ب.ح"، 10 سنوات، أطفالها؛ نتيجة تناولهم مادة غير معلومة؛ إثر تناولهم إحدى الوجبات والمشروبات من أحد المطاعم، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتوفوا نتيجة إصابتهم بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تبين عدم صحة أقوال والدة الأطفال، وأنها وراء ارتكاب الواقعة.

وكشفت التحريات أنها قامت بشراء أقراص الغلال السامة من أحد الأطباء البيطريين وإعطائها لأطفالها؛ بسبب خلافات زوجية بينها وبين والد الأطفال، بعد أن قامت بخلعه.

وادعت السيدة أن زوجها دائم افتعال الخلافات بينهما على حضانة الأطفال، ولخوفها من قيام الأب بأخذ الأطفال من حضانتها فقررت التخلص منهم.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وقررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.