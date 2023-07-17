السوداني يدعو إلى الالتزام بالتوقيتات الزمنية لانتخابات مجالس المحافظات العراقية

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دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مساء الأثنين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلى الالتزام بالتوقيتات الزمنية لإقامة انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر المقبل.

وأكد رئيس الحكومة العراقية خلال اجتماعه مع مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على "أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية الموضوعة لمراحل العمل الخاصة بالتحضيرات، وبذل الجهود وصولاً إلى إجراء انتخابات عادلة وشفافة ونزيهة"، حسب بيان صحفي للحكومة العراقية.

وتعهد السوداني بتقديم الدعم الحكومي المطلوب لمفوضية الانتخابات وتوفير كامل متطلباتها لأداء مهامّها بشكل مهني وصحيح وأهمية تحديد موعد لإجراء الانتخابات الخاصة ببرلمان إقليم كردستان العراق.

وبحسب مصادر عراقية فإن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قرر عدم خوض منافسات انتخابات مجالس المحافظات وعدم دعم أي تيار والتفرغ لتأمين تنفيذ برنامجه الحكومي وتهيئة مستلزمات نجاح إنتخابات مجالس المحافظات.