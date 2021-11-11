تراجع ملحوظ لأسعار النفط بعد تجدد المخاوف من تراجع الطلب

أنهت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات اليوم الاثنين بتراجع جديد للجلسة الثانية على التوالي في ظل المخاوف من ضعف الطلب، بعد بيانات النمو الاقتصادي للصين خلال الربع الثاني من العام الحالي التي جاءت أقل من التوقعات، إلى جانب استئناف الإنتاج من حقل الشرارة النفطي الكبير في ليبيا بعد عدة أيام من التوقف.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 27ر1 دولار للبرميل أي بنسبة 7ر1% إلى 15ر74 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل. وتراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 37ر1 دولار أي بنسبة 72ر1% إلى 50ر78 دولار للبرميل تسليم أسبتمبر المقبل.

وتم استئناف الإنتاج في حقل الشرارة أحد أكبر حقول النفط في ليبيا بعد انسحاب المحتجين منه. كان الحقل ينتج في الأسبوع الماضي قبل الاضطرابات ما بين 250 و260 ألف برميل يوميا.

في الوقت نفسه ،أعلنت الصين نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من العام الحالي بأقل من التوقعات، حيث بلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للصين 5ر5% سنويا خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء أن قيمة إجمالي الناتج المحلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 3ر59 تريليون يوان (3ر8 تريليون دولار).

في الوقت نفسه سجل اقتصاد الصين نموا خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 3ر6% سنويا.