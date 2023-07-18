متوسط مساحة الغابات المحترقة بألمانيا يزيد بثلاثة أمثال فى عام 2022

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أعلنت الوكالة الاتحادية الألمانية للزراعة والأغذية فى تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من ثلاثة آلاف هكتار من الغابات احترقت في ألمانيا عام 2022، أي ثلاثة أضعاف المتوسط السنوي البالغ 847 هكتارا منذ عام 1991.

وبلغ عدد الحرائق 2397 وهو أعلى بكثير من المتوسط البالغ 1160.

وتعتبر هذه المساحة هي ثاني أكبر مساحة محترقة على نحو إجمالى منذ بداية تسجيل حرائق الغابات في عام 1977.

وتم في عام 1992 تسجيل مساحة كلية أكبر للغابات المحترقة بلغت حوالى خمسة آلاف هكتار.

وبسبب فترات الجفاف الطويلة، استمر موسم حرائق الغابات لعام 2022 على مدار العام.

وفي وقت مبكر من شهر مارس، تم إحصاء 141 حريقا واندلع ما يقرب من 70% من جميع الحرائق بين يونيو وأغسطس.

وبحسب التقرير كانت ولاية براندنبورج بشرقى ألمانيا، والتي تحيط ببرلين هي الأكثر تضررا حيث شهدت 523 حريقا على مساحة تبلغ حوالي 1426 هكتار.

ونظرا لتربتها الرملية وغابات الصنوبر القابلة للاحتراق بسهولة، فإن الولاية معرضة لحرائق الغابات على نحو خاص.