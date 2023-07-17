مستقبل وطن يستضيف قادة الأحزاب للتحضير للمؤتمر الثاني لملتقى الأحزاب السياسية

استضاف حزب مستقبل وطن الاجتماع التمهيدي، للتحضير للمؤتمر الثاني لملتقى الأحزاب السياسية والمقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق ٢٦ من الشهر الجاري في محافظة سوهاج.

وتناول الاجتماع بحث الرؤى المشتركة حول القضايا الرئيسية للملتقي.

وشارك في الجلسة التحضيرية النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن أمين التنظيم، والنائب اللواء محمد صلاح أبوهميلة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن والدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، والمهندس تيسير مطر رئيس تحالف الأحزاب المصرية، والدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، والنائب عمرو يونس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويشارك في الملتقي الثاني قيادات وكوادر ونواب الأحزاب المشاركة في محافظات «الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر».