سكرتير عام البحيرة: نسعى لإنشاء قاعدة بيانات البنية الأساسية واستغلالها بالتنمية المستدامة

عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماعا مع ممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن عرض قاعدة بيانات البنية الأساسية للمحافظة، وتدقيقها جغرافيا ببرنامج (Gis).

ويأتي ذلك تمهيدا لاستخدامها في إعداد المخططات الاستراتيجية بكل مستوياتها، حيث استعرضت الهيئة العامة للتخطيط العمراني قاعدة البيانات المنوطة بالمحافظة بالنسبة للنقل النهري، وشبكة خطوط السكك الحديدية ومحطاتها، وشبكة الطرق الإقليمية التي تربط المحافظة بباقي محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشروعات النقل والطرق، ومياه الشرب وأعمال الصرف الصحي بالبحيرة.

فيما يأتي ذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وفي إطار التعاون المشترك بين محافظة البحيرة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، لإنشاء قواعد بيانات البنية الأساسية بالمحافظة واستغلالها في التعرف على المؤشرات التنموية، ومساعدة متخذي القرار في تحديد الاحتياجات للمشروعات ذات الأولوية أثناء أعداد الخطط المستقبلية.

فيما أكد السكرتير العام، أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة وتحديثها بصفة مستمرة بمشاركة جميع الجهات المعنية بالمحافظة لتحقيق أقصى استفادة منها في كل المشروعات التي سيجرى تنفيذها بالقرى والمراكز، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق وحماية للبيئة.

وأشارت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط العمراني، إلى أنه سوف يتم التنسيق مع الجهات المعنيه (الطرق والنقل- مياة وصرف صحي- هيئة الطرق والكباري- المجتمعات العمرانية الجديدة- البنية) لتحديث قاعدة البيانات كلا فيما يخصه حتى يتسنى الانتهاء من الدراسة وإرسالها للهيئة لإعداد المخطط الاستراتيجي للمحافظة.