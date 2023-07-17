وزير عراقي: إنتاج الحنطة تجاوز سقف 5ملايين طن لأول مرة منذ سنوات

أعلن وزير الزراعة العراقي عباس جبر، مساء اليوم الأثنين، أن بلاده سجلت خلال الموسم الزراعي للعام 2022 - 2023 لزراعة الحنطة معدل إنتاج قياسيا وفريدا ، تجاوز سقف 5ملايين و200 الف طن لدعم الخزين الستراتيجي للبلاد.

وقال جبر لمحطة تلفزيون "العراقية" الحكومية: إن "موسم التسويق هذا العام حقق معدلات قياسية لإنتاج الحنطة تجاوز 5ملايين و200 طن ولازال مستمرا في محافظتي نينوى وكوكوك من خلال زراعة نحو 8ملايين دونم ونعمل على زيادتها في الموسم الزراعي المقبل".

وأضاف" أن معدلات إنتاج الحنطة في العراق في السنوات الماضية تراوح مابين 2-3 مليون طن فيما تجاوز هذا الموسم 5 ملايين و200 الف طن وهو إنجاز فريد ومميز ويمثل دعما كبيرا للأمن الاستراتيجي الغذائي في العراق كون العراق يحتاج سنويا إلى 5ملايين طن من الحنطة لسد متطلبات الاستهلاك المحلي في حين أن معدلات الإنتاج هذا العام تجاوزت هذا المعدل ".

وذكر "أن مخازن وزارة التجارة تسلمت جميع الكميات المنتجة من الحنطة وتم دفع جميع المستحقات للمسوقين دون تأخير وقد حققنا هذا العام الاكتفاء الذاتي من الحنطة وهو إنجاز كبير وفر للبلاد ملايين الدولارات بعد أن تم تأمين جميع مستلزمات زراعة الحنطة للمزارعين من الاسمدة البذور بأسعار مدعومة ".

وتابع بالقول إن خيار وزارة الزراعة للموسم المقبل لزراعة الحبوب وخاصة الحنطة سيكون بالذهاب بإتجاه الأراضي الصحراوية وباستخدام التقنيات الحديثة للري وأن الوزارة ستدعم وتقدم كل التسهيلات للمزارعين الذين يستخدمون التقنيات الحديثة في الزراعة بنسبة 100% ،ولكن الذين يستخدمون طرق الري التقليدية فإن الدعم سيكون بنسبة 50 %.

وأوضح" لدينا تجارب ناجحة بالزراعة باستخدام التقنية الحديثة في محافظات صلاح الدين وكربلاء كركوك والنجف، ونسعى إلى توسيع هذا الإتجاه في محافظات أخرى في الموسم المقبل من أجل ترشيد استهلاك المياه ومواجهة ظاهرة الجفاف التي يعاني العراق منها والسعي إلى تغيير نمط الزراعة بإستخدام المرشاة الثابتة المتحركة ".