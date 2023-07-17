وزير التنمية المحلية : الرئيس السيسي يهتم بتمكين الشباب باعتبارهم أمل هذا الوطن

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل ختام البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية أهل مصر، بحضور اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأعرب اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الهام والذي يأتي في ختام أنشطة بالغة التميز نفذتها وزارة الشباب والرياضة مع أبنائنا شباب المحافظات الحدودية المصرية، مشيداً بالجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي في مجالات تطوير قدرات شباب مصر وتوعيتهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاجتماعية والسياسية والرياضية.

وأضاف اللواء هشام آمنة إن هذا المؤتمر وما سبقه من مؤتمرات وأنشطة لا ينفصل عن الرؤية المتكاملة التي تتبناها الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدمج وتمكين الشباب المصري ، باعتبارهم أمل هذا الوطن ومستقبله، وهو ما توجه فخامته باعتبار عام 2023 عاماً للشباب المصري.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن أهم مبادرات الرئيس السيسي لدمج الشباب هي إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي خرجت آلاف الشباب المصري المؤهل لتولي مناصب القيادة، واستفادت الإدارة المحلية بنسبة كبيرة من خريجي الأكاديمية من خلال عملهم كنواب للمحافظين وككوادر فاعلة في هيكل الإدارة المحلية.

وتابع " آمنة " : "واتساقا مع رؤية الدولة والقيادة السياسية، فإن وزارة التنمية المحلية تتبنى وتشارك في عدد من البرامج والمشروعات الهامة التي تستهدف الارتقاء بالشباب المصري لعل أهمها برنامج مشروعك الذي يتم من خلاله تقديم قروض ميسرة لدعم المشروعات الناشئة والجارية للشباب، حيث تم خلال السنوات التسع الماضية تمويل نحو 206 آلاف مشروع بإجمالي قروض بلغت نحو 27 مليار جنيه وفرت حوالى 1,5 مليون فرصة عمل.

وقال اللواء هشام آمنة إنه في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ، تحرص وزارة التنمية المحلية على دعم تنفيذ كافة المشروعات التي تستهدف الشباب ومن أهمها مراكز الشباب والملاعب، حيث وفرت الوزارة والمحافظات نحو 1000 قطعة أرض لإقامة مراكز شباب وملاعب في إطار المبادرة، موجهاً الشكر لمحافظي المحافظات الحدودية وكافة مسئولي الإدارة المحلية بهذه المحافظات على تعاونهم المقدر ودورهم في دعم جهود التنمية بمحافظاتهم.

وفى كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية وفي القلب منها المحافظات الحدودية، بهدف دمج شباب تلك المناطق مع أشقائهم بالمحافظات الأخرى، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسة، نحو منح الفرصة كاملة أمام شباب المحافظات الحدودية لتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مصر.

ونوه وزير الشباب والرياضة، إلى تقديم رؤية وطنية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز الوعي لدى الشباب المصري بالأوضاع الراهنة والعمل على توحيد الشباب نحو إدراك طبيعة ما نواجهه من تحديات تتطلب الاصطفاف الوطني، والمشاركة في صنع القرار بطرح الرؤى والأفكار الداعمة لمسيرة التنمية، ومساعدتهم على التصدي للشائعات بتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة.

وأشار "صبحي" إلى أن برنامج "أهل مصر" هو برنامج وطني يستهدف شباب مصر في المحافظات الحدودية التي تعاني من ضعف الخدمات والبنية التحتية، وذلك بهدف دعم وتنمية المجتمعات المحلية في هذه المناطق.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تسعي دائما الي تقديم أفضل الخدمات والبرامج للشباب، ومن تلك البرامج التي تنفذها الوزارة هو برنامج " أهل مصر " الذي يهدف الي تعريف الشباب ببلدهم والحفاظ على الهوية المصرية وإثراء معلومات الشباب وغرس روح الانتماء لديهم، مع العمل علي تطوير مهاراتهم والارتقاء بها، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت وزير الشباب أن عدد المستفيدين من البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية أهل مصر وصل إلي ٩١ ألف مستفيد، ويأتي ضمن مجموعة من البرامج والمعسكرات والملتقيات التثقيفية والترفيهية المكثفة لأبناء المحافظات الحدودية، وكذلك مجموعة من دورات التثقيف السياسي بأكاديمية ناصر العسكرية.

وحضر حفل الختام نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، علا كمال مدير عام الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، ومديرو مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات الحدودية.