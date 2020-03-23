أحمد الطاهري: مدينة العلمين الجديدة تضاف لسجل المصريين

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن ثورة يوليو 1952م أسست معاني السيادة والكبرياء الوطني، وجيشًا وطنيًا قويًا قادرًا على حماية مقدرات هذا البلد منذ تاريخ الثورة وإلى يومنا هذا، مؤكدًا أن المصريين نجحوا بعد مرور كل هذه العقود، في تطوير مدينة العلمين.

وأضاف «الطاهري»، خلال تقديم حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «اكسترا نيوز»، أن مدينة العلمين الجديدة –في حد ذاتها- ملحمة تضاف لسجل المصريين.

وأكمل: «عندما نتحدث عن رعاية اجتماعية وحماية اجتماعية في الجمهورية الجديدة، وأيقونة الحلم مبادرة حياة كريمة، فإننا نتناول البنية التحتية والبيوت والكهرباء والصرف الصحي والمدارس والمراكز الطبية ومراكز للنشاط الرياضي».

وذكر أن «المشروع الاجتماعي الذي كانت تتباهي به قبل ثورة يوليو 1952، يخص الملكة فريدة، حيث استهدف مقاومة الحفاء في مصر، ورغم أن مصر كانت أجمل مملكة خارج أوروبا، لكنها كانت كذلك لعائلات تُعد على أصابع اليد الواحدة».

وواصل: «كل قرية كانت تخدم بيتًا واحدًا فقط منها، هكذا كان المجتمع، الأبيض والأسود صورة جميلة، لكنها لا تمثل الحقيقة كاملة، وهذا لا يعني أننا ننتقص من وطنية الملك فاروق أو ما قبله، لكن هذا تاريخ وهذه حقائق».

وشدد على أن العمل الخيري أو العمل الأهلي يستهدف تحقيق الرعاية الاجتماعية، موضحًا: «عندما نتحدث عن الرعاية الاجتماعية، فإننا نكون بصدد مبدأ راسخ في هذا البلد منذ ثورة يوليو 1952 التي اقتربنا من الاحتفال بعيدها بعد أيام».

واستطرد: «دعونا نتحدث عن فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وكيف كان وضع وحال المصريين، وكيف تُركت مدينة العلمين مرتعا لجريمة دولية وهي جريمة الألغام ما بين المتحاربين في الحرب العالمية الثانية».

وتابع: «مصر مكافحة دوما، اليوم مجاهدة وغدا ظافرة بإذن الله، كما قال العظيم نجيب محفوظ، وعندما نعرف القصة كاملة، نكتشف أن مصر في فترة الحرب العالمية الثانية كان كل خيراتها يستفيد منه المجهود الحربي للمحتل في الحرب العالمية الثانية، بينما لم يكن المصريون يجدون الفتات، ولم يغب حلم الاستقلال عن الحركة الوطنية المصرية».

واختتم: «نتذكر في هذا الصدد مصطفى كامل وسعد زغلول وكل آباء الحركة الوطنية المصرية، وكان هدفهم واحدا، وهو حلم التحرر والسيادة الوطنية إلى أن جاء الضباط وحققوا هذا الحلم في ثورة 23 يوليو».