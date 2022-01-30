لندن: القوات الروسية بجنوب أوكرانيا قد تضطر إلى تقنين ذخيرتها لكي تظل عاملة

قال خبراء عسكريون بريطانيون، إن القوات الروسية في جنوب أوكرانيا قد تضطر، على الأرجح، إلى تقنين ذخيرتها المدفعية لكي تظل عاملة.

وجاء في تقرير استخباراتي يومي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنه على الرغم من الهجوم الأوكراني، فإنه من غير المحتمل أن يكون الجيش الأوكراني قد اخترق الخطوط الدفاعية الأساسية لروسيا حتى الآن.

وأضاف التقرير أن رأس جسر أوكراني من الجانب الذي تسيطر عليه روسيا من نهر دنيبرو في منطقة خيرسون، يمثل تحديا إضافيا بالنسبة للقادة الروس.

جدير بالذكر أنه في الاستراتيجيات العسكرية، يشير رأس الجسر إلى منطقة على الأرض توجد على الجانب الذي يسيطر عليه الروس من النهر، والتي يمكن أن توفر معقلا لإحراز المزيد من التقدم، في حال تم السيطرة عليها بنجاح.

وجاء في البيان البريطاني أن القادة الروس "قلقون على الأرجح بشأن ضعف الجناح الجنوبي الغربي الخاص بهم".

يذكر أن وزارة الدفاع البريطانية تنشر معلومات يومية بشأن الحرب، منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في فبراير من عام 2022، إلا أن موسكو تنفيها وتصفها بأنها معلومات مضللة.