السيطرة جزئيا على حرائق الغابات في اليونان

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قال قطاع الإطفاء اليوناني، اليوم الثلاثاء، إنه تمت السيطرة جزئيا على معظم الحرائق في منطقة أثينا الكبرى.

وقال متحدث باسم القطاع إنه تم نشر 23 طائرة ومروحية لمكافحة الحرائق صباح اليوم الثلاثاء لإخماد الحرائق.

وما يزال حريقان، اندلعا على بعد 10 و80 كيلومترا غرب أثينا أمس الاثنين، يثيران المخاوف.

وقد توجه أفراد قوات الطوارئ من مناطق أخرى باليونان إلى أثينا لتقديم المساعدة.

وبعد فصل ربيع ممطر وبارد نسبيا، تعد هذه أول حرائق غابات كبيرة تشهدها اليونان هذا العام.

وكانت إدارة الدفاع المدني قد حذرت مطلع الأسبوع من أنه بعد أيام من تسجيل درجات حرارة أعلى من 40 درجة وطول فترة الجفاف، سوف تكون خطورة اندلاع حرائق غابات مرتفعة للغاية.