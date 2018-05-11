مترو الأنفاق: تخفيض سرعة القطارات أمر اعتيادي بسبب حرارة الجو

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق بوزارة النقل، إن تخفيض سرعة قطارات مترو الأنفاق يعد أحد الإجراءات الاعتيادية السنوية في فصل الصيف؛ مع ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت 40 درجة مئوية.

وأعلن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الإثنين، عن تخفيض سرعة القطارات إلى 60 كيلو قياسا بـ 80 كيلو في جميع المحطات السطحية بالخط الأول والثاني؛ تجنبا لحدوث أعطال، وكذلك حفاظا على تأثر القطبين والشبكة الكهربائية بالمحطات العلوية من الطقس الحار.

وأضاف أن درجة حرارة الشبكة الكهربائية والقطبان تتراوح بين 60 إلى 70 درجة مئوية عند ارتفاع درجة حرارة الطقس، موضحا أن تخفيض السرعة من شأنه التقليل من تمدد الشبكة الكهربائية.

ونوه أن زمن التأخر يتراوح بين 3 إلى 5 دقائق بحد أقصى، لافتا إلى بدء تخفيض السرعة من الساعة 11 صباحا إلى 5 عصرا يوميا وحتى زوال موجة الطقس الحار، وذلك في ظل توجيه الفريق كامل الوزير وزير النقل؛ بضرورة الحفاظ على سلامة المواطن داخل محطات مترو الأنفاق وتقديم خدمة متميزة باعتبارها الوسيلة الأسرع والأرخص والأكثر أمانا داخل القاهرة الكبرى.