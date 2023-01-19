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تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الصادر بحقه قرار بالعزل من منصبه، عن إنهاء فريق كرة القدم بالنادي مسابقة الدوري الممتاز في المركز الثالث.

وكان فريق الزمالك قد احتل المركز الثالث في مسابقة الدوري الممتاز، خلف الأهلي المتوج باللقب هذا العام، وبيراميدز صاحب المركز الثاني.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «لاعبو الزمالك أبطال ورجالة، وفضلوا واقفين على رجليهم رغم الأزمة المالية، المركز الثالث مش مركزنا بس هو نفس مركز الأهلي الموسم الماضي، وكانوا بياخدوا مليارات مش زينا».

وأضاف: «في حقائق مليئة بالفلوس راحت فندق إقامة الأهلي للاعبين قبل مباراة القمة، واحنا عندنا لاعبين مقبضوش من 4 شهور ودول فعلا الأبطال، وأورسوريو بقاله 3 شهور مقبضش برضوا».

وأتم: «أنا تبرعت للزمالك بـ 30 مليون جنيه من حسابي الشخصي حتى الآن، وده أكبر رد على أي حد قال إني حصلت على عمولات في بيع اللاعبين».