وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الطلاب أعضاء غرف عمليات الثانوية العامة

كرم محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والرائد العام لاتحاد طلاب كفرالشيخ الطلاب، أعضاء غرف عمليات الثانوية العامة، والطلاب أعضاء الغرفة الرئيسية بالمديرية، بالإضافة إلى فتحية محروس موسى، مسئول غرفة الاتحادات الطلابية.

ويأتي ذلك بحضور كل من محمد الدفراوي الموجه العام، وحمودة يونس، موجه عام الاتحادات الطلابية، كما كرم غرفة إدارة دسوق كأنشط غرفة فرعية، بالإضافة إلى أماني مدين، مسئول الغرفة.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تشكيل الغرف جاء بناء على موافقة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على خطة الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، والتي تضمنت تشكيل غرفة عمليات الثانوية العامة من الطلاب أعضاء مجلس اتحاد الطلاب للعام الدراسي 2022-2023.

وأضاف عبدالله، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية من الطلاب أعضاء مجلس اتحاد الطلاب، كما تم تشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية، مشيرا إلى أنه دار حوار مفتوح مع الطلاب حول الدروس المستفادة من المشاركة في هذه الأعمال وأهم المعوقات والمواقف التي واجهتهم في أداء مهامهم.

وأثنى على الاتحادات الطلابية ودورها التربوي، موجهًا الشكر للطلاب على أدائهم طوال فترة الإمتحانات، والمهام التي مارستها الغرف الفرعية، تواجد أعضاء الغرف أمام اللجان بعد الانتهاء من الامتحانات لبحث ما تواجهه من مشكلات.

فيما يمنع دخول أعضاء الغرفة داخل اللجان أثناء أداء الامتحان، وعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو إعلامية تخص الامتحانات، وقوم غرفة الإدارات بإعداد تقارير ورفعها إلى المديرية، وتقوم الغرفة الرئيسية بدورها برفع تقارير إلى الغرفة المركزية بالاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية.