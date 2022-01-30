حسم الفنان أحمد أمين جدل تقديم جزء ثاني من مسلسل الصفارة في رمضان 2024، قائلا:" مش هعمل جزء ثاني من الصفارة إلا لو لقيت فكرة أقوى لإني مش هعمله بنفس طريقة الجزء الأول.. وغالبا ده مش هيبقى السنة الجاية".

حل الفنان أحمد أمين ضيفا على محمد طارق أضا، في برنامج أضا أخف من أضا، المذاع عبر محطة راديو إنرجي 92.1، للحديث عن نجاح مسلسل الصفارة في رمضان الماضي.

وعبر عن استعداده لتقديم جزء ثاني من مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي جسد فيه شخصية دكتور رفعت إسماعيل، وعرض عبر منصة نتفليكس.

وقال: "أنا جاهز لقرار الجزء الثاني من "ما وراء الطبيعة" لكنه يرجع لجهة الإنتاج .. والجزء التاني كتابته أحسن بكتر من الجزء الأول مع اختيار القصص وتطور شخصية رفعت إسماعيل اللي هتبدأ في الجزء التاني لإنه كان كئيب في الجزء الأول عشان مكنش مؤمن بالماورائيات".

وأعلن أنه يستعد حاليا لتجربة مسرحية ارتجالية موضحا: "مفيهاش ولا كلمة مكتوبة .. وهتعاون مع شباب جديد وهعلن عن تفاصيلها قريب".

واستطرد أحمد لأمين في تصريحات لإنرجي قائلا:" كان في قصص وشخصيات تانية كتير في مسلسل الصفارة متعملتش منها قصة كنت بصحى ألاقي نفسي في تايلاند وواحدة بصحى ألاقي نفسي متجوز تلاتة".

وكشف عن أقرب الحلقات والشخصيات إلى قلبه قائلا:" أكتر شخصية حبيتها هي الأب اللي ليه 3 أطفال وكنت حاسس إنها لوحدها ممكن تبقى فيلم ويمكن ده بسبب حبي للعمل مع الأطفال".