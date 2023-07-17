الخارجية: هناك اهتمام أمريكي بدعم عملية التحول الاقتصادي في مصر

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر لها ثقل إقليمي ودولي، وللولايات المتحدة مصالح عدة لتعزيز علاقاتها بمصر من هذا المنطلق، مؤكدًا أن العلاقة بين مصر وواشنطن استراتيجية قوية وممتدة على مدار عقود طويلة وتخدم مصالح الطرفين.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الإثنين، أن الولايات المتحدة شريك اقتصادي وتنموي مهم للغاية بالنسبة لمصر، وهو ما يعكس حرص مصر على هذه العلاقة، هذا إلى جانب أنها قوة عظمى منخرطة في العالم بقضايا عديدة.

وأشار إلى أن هناك شواهد تؤكد اهتمامًا مصريًا أمريكيًا للحفاظ على العلاقة الاستراتيجية بينهما وتطويرها، لافتًا إلى اهتمام الولايات المتحدة بدعم عملية التحول الاقتصادي الذي يحدث في مصر، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تشاورها مع مصر في التعامل مع القضايا الإقليمية المختلفة.

وأبدى اطمئنانه لمسار العلاقات المصرية الأمريكية، ولكنه طالب بضخ المزيد من الجهد والطاقة لتعزيز هذه العلاقة، بأدوات مختلفة وأساليب جديدة ومتنوعة، منوهًا أن العلاقات تسير بالفعل في هذا الاتجاه خلال المرحلة الحالية، تتمثل في الشراكة الاستراتيجية بين مصر وواشنطن.

ولفت إلى أن الظرف الدولي الذي تمر به العلاقات الدولية وعملية الاستقطاب الدولي على إثر الحرب الروسية الأوكرانية، أو بزوغ قوى دولية مثل الصين والهند والبرازيل، إلى جانب الأوضاع الداخلية الأمريكية، كل هذا يؤثر على سلم أولويات صنع القرار الأمريكي في مراحل مختلفة.

الأمر الذي دفع البعص إلى اعتقاد أن هناك انسحاب أمريكي من الشرق الأوسط وهذه حقيقة لأن هناك اهتمامات تتغير، وفي الوقت نفسه هناك حفاظ مصري أمريكي على العلاقة بينهما وتطويرها.