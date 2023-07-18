ألمانيا: زيادة إنتاج طاقة الرياح البرية بأكثر من 50% في النصف الأول

أعلنت جمعيات صناعية ألمانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد توربينات توليد الطاقة من الرياح على اليابسة في بالبلاد في النصف الأول من عام 2023، حيث تم إنشاء 331 توربين رياح بقدرة إجمالية تبلغ نحو 1.56 جيجاوات.



ومع وضع توربينات الرياح القديمة التي تم إيقاف تشغيلها في الاعتبار، زاد صافي القدرة بنحو 1.32 جيجاوات، أي بأكثر من 50٪، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وقالت جمعية طاقة الرياح الألمانية وجمعية الهندسة الألمانية لنظم الطاقة، إن هناك حاجة لمزيد من السرعة لتحقيق أهداف الحكومة في مجال الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.



وتأتي ولاية شليسفيج هولشتاين بشمال ألمانيا في مقدمة الولايات الأوفر حظا من حيث عدد الإنشاءات الجديدة.



وقالت الجمعيتان الألمانيتان، إن توسيع طاقة الرياح لا يزال يتعثر في جنوب ألمانيا، بشكل خاص.



وأضافتا أن إجراءات التخطيط والموافقة المطولة، بالإضافة إلى نقص الأراضي المتاحة لا تزال تشكل أكبر العقبات.



واعتمدت الحكومة الألمانية تدابير واسعة العام الماضي لتسريع وتيرة التوسع في الطاقة المتجددة من الشمس والرياح في محاولة للوصول إلى أهدافها المناخية.



وتهدف ألمانيا إلى توفير 80٪ من إجمالي استهلاك الكهرباء بحلول عام 2030 من خلال مصادر الطاقة المتجددة.



وستسهم توربينات الرياح بنحو 115 جيجاوات من القدرة المثبتة، مما يتطلب زيادة بواقع 10 جيجاوات سنويا.