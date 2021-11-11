خبراء: تغير المناخ يتسبب في تفاقم حرائق الغابات في كندا

تشهد كندا واحدا من أسوأ مواسم حرائق الغابات في التاريخ الحديث، وقال خبراء إن تغير المناخ يتسبب في تزايد شدة الحرائق وتكرارها ونطاق انتشارها.

وقال محمد رضا علي زاده، الباحث في المناخ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة ماكجيل في كيبيك إن "الحرائق أمر حتمي وتغير المناخ سيجعلها أكثر شيوعا وأشد خطورة".

وتابع "وهذا يعني أنه من المرجح أن يتأثر مزيد من الأشخاص بسبب الحرائق الأكبر، وحتى الحرائق الكارثية".

وأضاف على زاده أن هناك تأثيرا مباشرا على الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من أماكن عرضة للحرائق، ولكن هناك تأثيرات غير مباشرة من الدخان الذي يمكن أن ينتقل إلى آلاف الأميال.

وقال خبراء إن الجفاف يخلق ظروفا مثالية لاستمرار إندلاع حرائق الغابات الشمالية من كندا لفترة أطول. كما أن المزيد من الأمطار يؤدي إلى نمو النباتات، وهو ما قد يتسبب لاحقا في زيادة نطاق الحرائق. وتشير الأبحاث إلى أن هناك خطرا يتمثل في اندلاع مزيد من الحرائق وكذلك الحرائق الضخمة التي يصعب إخمادها.