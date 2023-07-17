وزير الصحة: الدولة أنشأت 914 مستشفى منذ 2014 في جميع المحافظات

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، عن إعادة فتح وحدة الرعاية الصحية بقرية فاو التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا ودخولها الخدمة خلال أربعة أسابيع، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمبادرة حياة كريمة، وذلك على هامش جولته الميدانية الإثنين، لمحافظتي قنا والأقصر.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إلى عودة مستشفى نجع حمادي إلى الخدمة نهاية سبتمبر المقبل، ودشنا نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى مستشفى أبو تشت، قائلا: «في خلال من 6 إلى 7 أشهر؛ سوف تتسلم الوزارة 3 مستشفيات عملاقة، فضلا عن وحدات الرعاية الصحية».

وأوضح أن تكلفة المستشفى الواحدة تتراوح بين مليار إلى مليار ونصف، مشيرا إلى إنشاء الدولة 914 مستشفى على مستوى جميع محافظات وقرى مصر منذ عام 2014، فضلا عن مشروعات مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى استهداف الوزارة القضاء على 200 حالة ضمن قوائم انتظار أمراض القلب بمحافظة قنا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد أن المشروعات القومية التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستوى المدن الجديدة والطرق والكباري؛ لا تقل أهمية عن المشروعات الصحية، موضحا أن تلك المشروعات استطاعت أن تنقل مصر خلال فترة وجيزة من الحيز الجغرافي 7 % إلى 14 %، فضلا عن تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء التي تليق بالمواطنين، منوها أن محددات الصحة ليست خدمات صحية وحسب؛ بل أيضا مجتمعات جديدة.

وأشار إلى استعداد وزارة الصحة على مدار الآونة الأخيرة منذ إجازة عيد إلا ضحى؛ لموسم الإجازات الصيفية، منوها إلى جاهزية جميع المستشفيات والعيادات بالإسكندرية والساحل الشمالي لاستقبال الحالات الطارئة، فضلا عن توفير خدمة العيادات المتنقلة والتي تستهدف تقديم الزيارة الطبية للمريض بمحل إقامته.

ونصح وزير الصحة المواطنين؛ بتجنب درجة الشمس، وشرب السوائل وارتداء الملابس الخفيفة خلال فترات النهار، والاتصال على خدمة الخط الساخن حال ظهور أعراض صحية على المصابين.