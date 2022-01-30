كوريا الجنوبية تقدم 13 ألف طن أرز لدعم الأسر الفقيرة في اليمن

أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم الثلاثاء، تقديم كوريا الجنوبية 13 ألف طن أرز لدعم الأسر الفقيرة في اليمن.

وأفاد البرنامج الأممي، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، بوصول 13 ألف طن من الأرز مقدمة من وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية في كوريا الجنوبية، إلى ميناء عدن اليمني.

وأضاف البرنامج الأممي أن هذه المساعدات لدعم الأسر الضعيفة في اليمن، لافتا إلى أنه سيقوم بتوزيع الأرز الكوري على ملايين الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد في اليمن.

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، جراء الحرب المستمرة منذ نحو تسع سنوات، بين القوات الحكومية المدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى.