702 محضر حصيلة حملات شهر يونيو لضبط الأسواق في أسوان

شنت مديرية التموين بأسوان ، بالاشتراك مع الجهات الرقابية، حملات متتالية لضبط الأسواق خلال شهر يونيو.

وأسفرت هذه الحملات عن تحرير العديد من المخالفات وضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك والمجهولة المصدر بإجمالى 702 محضر ومخالفة، والتى شملت لحوم ومصنعات لحوم ودواجن وسجائر وأرز وسكر ودقيق ومعلبات وحلويات وغيرها.

ومن جانبه.. أوضح خالد أبو القاسم مدير تموين أسوان، أنه فى مجال الأسواق تم تحرير 292 مخالفة، منها 6 مخالفات للبيع بأزيد من السعر المقرر ، و176 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و7 مخالفات مواد بترولية، و12 مخالفة لمضبوطات بدون ترخيص، و9 مخالفات لسلع مجهولة المصدر.

كما تم تحرير 8 مخالفات للغش التجارى، و15 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، و7 محاضر لحوم ، و52 محضرا متنوعا.

وفى مجال المخابز.. ضبط 410 مخالفات متنوعة، شملت 36 مخالفة لنقص الوزن، و45 مخالفة لعدم مطابقة للمواصفات، وتحرير 6 محاضر لتجميع الدقيق، و89 محضرا للتصرف فى الدقيق، و67 محضرا للتوقف، و56 مخالفة لمبيعات وهمية، و23 محضرا لميزان مخالف، فضلاً عن 27 محضرا سجل، و42 للقائمة، و19 محضرا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.