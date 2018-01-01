الشرطة الإسرائيلية تعتقل 19 شخصا خلال الاحتجاجات الحاشدة تزامنا مع زيارة هرتسوج لواشنطن

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال اليوم الثلاثاء، 19 شخصا في يوم آخر من الاحتجاجات الحاشدة ضد الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل، والتي تشق طريقها تدريجيا عبر البرلمان.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن الشرطة في تل أبيب تحركت لمنع المتظاهرين من دخول محطة قطار هشلوم من خلال إغلاق كلا المداخل، لكنها لم تنجح حيث شوهد العشرات يتظاهرون على الأرصفة.

ومن المتوقع أن تؤدي الاحتجاجات التي من المخطط تنظيمها على أرصفة القطارات في العديد من المدن في فترة ما بعد الظهيرة إلى تعطيل شبكة السكك الحديدية على نحو بالغ.

واحتشد مئات المتظاهرين في مدينة تل أبيب الساحلية، وأغلق بعضهم مداخل مقر بورصة الأوراق المالية.

وقام نحو 1000 شخص، من بينهم العديد من جنود الاحتياط، بإغلاق مقر للجيش في المدينة.

وحدثت مشاهد مماثلة من الإغلاق والاحتجاج في المدن بأنحاء إسرائيل.

كما أغلق المحتجون العديد من الطرق، والطرق السريعة. وفي بلدة بشمال تل أبيب، صدمت سيارة أحد المتظاهرين مما أسفر عن إصابته، واعتبرت الشرطة ما جرى مجرد حادث.

ويأتي ما يسمى بـ"يوم المقاومة" في أعقاب احتجاجات عديدة في أرجاء البلاد ضد التشريعات الهادفة إلى إضعاف سلطة القضاء.

وتتهم الحكومة المحكمة العليا بالتدخل في القرارات السياسية.

وجاءت المظاهرات قبيل انعقاد المحادثات المقررة بين الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج والرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن اليوم الثلاثاء في الساعة 1:15 بعد الظهر بتوقيت أمريكا (1715 بتوقيت جرينتش).

وناشد المنظمون الولايات المتحدة لاستخدام نفوذها لمنع حكومة نتنياهو من تنفيذ خططها المثيرة للجدل.

وقالت الحكومة الأمريكية إن بايدن سيتحدث مع هرتسوج حول خطط الإصلاح المثيرة للجدل.

ويريد بايدن أيضا التحدث عن أهمية القيم الديمقراطية المشتركة وكيف يمكن تعزيز الحرية والازدهار والأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويحاول هرتسوج على مدار أشهر التوصل إلى تسوية بين الحكومة ومعارضي الإصلاح - لكن دون جدوى حتى الآن.

ويشار إلى أن هرتسوج لا يتمتع بنفس القوة السياسية التي يتمتع بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولطالما تعتبر الولايات المتحدة أقرب حليف لإسرائيل ودعم واشنطن مهم للقادة الإسرائيليين.

وسيتم تمرير جزء رئيسي من الإصلاح لتقييد سلطات المحكمة العليا في قراءتيه الثانية والثالثة في الأسبوع المقبل.

ويرى النقاد أن الفصل بين السلطات في خطر ويحذرون من زحف الديكتاتورية.

ولكن عشية زيارة هرتسوج، أعلن البيت الأبيض أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيقوم بأول زيارة رسمية له إلى واشنطن خلال إدارة بايدن في وقت ما من هذا الخريف.

وقال معلقون أمريكيون وإسرائيليون إن واشنطن تشعر بقلق متزايد بشأن سياسات نتنياهو وأنها تعيد النظر في علاقاتها السابقة مع إسرائيل.

وأعرب معلقون إسرائيليون عن مخاوف مماثلة.

وذكر الخبير السياسي الإسرائيلي إلداد شافيت إن "واقع أن نتنياهو لم يذهب إلى البيت الأبيض منذ توليه منصبه وأن هرتسوج هو من تلقى دعوة الآن هي علامة واضحة على ذلك".

وعاد نتنياهو إلى السلطة في ديسمبر في ولاية سادسة بمنصب رئيس الوزراء، على رأس ما ينظر إليه على أنه أكثر الحكومات يمينية ومتشددة دينيا في تاريخ إسرائيل.