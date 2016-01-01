اليابان تعتزم توسيع التعاون مع قطر في كافة المجالات

أعلن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا ،خلال زيارته الرسمية لدولة قطر "ننوي توسيع التعاون مع قطر ليشمل مجالات مختلفة في الدبلوماسية والأمن والبني التحتية والتبادل الأكاديمي والاستثمارات".

وأوضح كيشيدا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عقب لقائه مع أمير دولة قطر "تحدثنا بخصوص تحديات الطاقة بين اليابان والعلاقة مع دول الخليج ومايحدث في سوق الطاقة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا".

وقال إن الدول التي قام بزيارتها ضمن جولته الخليجية وهي السعودية والإمارات العربية وقطر قد أكدت استعدادها لتصدير الطاقة إلى اليابان والمساهمة في تنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية وتشجيع الصناعات المحلية للتحول إلى الطاقة الخضراء النظيفة والاستغناء عن الطاقة الأحفورية.

وأشار إلى ثلاث نقاط تمثل مخرجات الزيارة تتعلق بالطاقة حيث تم الاتفاق على التعاون في مجال التنمية على أساس التحول البيئي الأخضر، "وطرحت على المسؤولين في الإمارات التي سوف تستضيف مؤتمر المناخ كوب 28، رؤيتنا في اليابان حتى نجعل من منطقة الشرق الأوسط نقطة لتصدير الطاقات النظيفة.

وسيتم تكثيف هذا التعاون لانتاج الهيدروجين وتطوير تقنيات حبس الكربون والقضاء على الانبعاثات الكربونية وتنويع مصادر الطاقة والتعاون في مجال الابحاث العلمية في مجال الطاقة بما في ذلك اقترحات بالمبادرة العالمية للبيئة الخضراء والمساهمة في هذا الانتقال إلى الطاقة الخضراء النظيفة والتصدي لظاهرة التغيير المناخي، وقيادة جهود المجتمع الدولي للاعداد لمؤتمر المناخ لوقف الانبعاثات الكربونية كوب 28.

وتابع في هذا الصدد "تحدثنا بخصوص التزام اليابان بتنويع مصادر الطاقة والتعاون في المواصلات والزراعة ووقعنا سبع وثائق في هذ الخصوص مع الدول الثلاث بما في ذلك وثائق بالتعاون في مكافحة الارهاب" .

وذكر كيشيدا "وقعنا مذكرات تفاهم مع السعودية في الابحاث العلمية وكذلك الإمارات ووقعنا على قرابة 15 مذكرات تفاهم بين الشركات الخاصة وتشجيع الابتكار والتجديد بين المؤسسات والشركات الناشئة. واتفقنا على توسيع التعاون مع دول التعاون الخليجي فيما يتعلق بتطوير الصناعات والتطور التكنولوجي وتمديد العقود القديمة حتى العام 2024 لتعزيز جهود الدول الخليجية في الاصلاحات المتعلقة بالاصلاح الصناعي ودعم جهود الطاقة الخضراء واستقطاب الاستثمارات الدولية".

وأشار إلى تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين الدول الثلاث واليابان، مضيفا أن "السعودية هي العضو الوحيد في مجموعة العشرين بينما الامارات كانت كذلك عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي منذ عام 2022، ودولة قطر تكثف من حضورها على الساحة الدولية بفضل دبلوماسيتها التوافقية".

وذكر "اتفقنا على أن نمثل مع بعضنا البعض مايسمى بالقوة الناعمة للعمل على استبباب الأمن والاستقرار في منطقتينا واتفقنا على التبادل العلمي والتبادل التعليمي الذي توقف في فترة الكوفيد – 19. وزيادة التعاون في مجال الطاقة والأمن والدفاع لأجل عودة نظام القانون الدولي".