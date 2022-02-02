 مقتل 12 شخصا على الأقل في انهيار أرضي في كولومبيا - بوابة الشروق
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مقتل 12 شخصا على الأقل في انهيار أرضي في كولومبيا

وكالات
نشر في: الثلاثاء 18 يوليه 2023 - 9:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يوليه 2023 - 9:14 م

قالت هيئة الدفاع المدني في كولومبيا إن انهيارا أرضيا ناجما عن أمطار غزيرة في منطقة جبلية بوسط البلاد أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل، اليوم الثلاثاء، وانهيار عدة منازل.

وقال ريكاردو كورونادو مدير العمليات بالدفاع المدني عبر الهاتف إن الانهيار الأرضي الذي وقع في كيتامي، وهي بلدة ريفية في منطقة كونديناماركا، دمر كل ما كان في مساره وأدى إلى إغلاق طريق سريع رئيسي، وفقا لوكالة رويترز.

وقال كورونادو "انتشلنا حتى الآن 12 جثة من بينهم جثتان لطفلين".

وتواصل فرق إنقاذ من الدفاع المدني واللجنة الدولية للصليب الأحمر ورجال الإطفاء وأفراد من الجيش البحث عن المفقودين وسط الوحل والأنقاض.

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