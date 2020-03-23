فان موف الهولندية للدراجات الكهربائية تشهر إفلاسها

أعلنت شركة فان موف الهولندية لصناعة الدراجات الكهربائية اليوم الثلاثاء، إشهار إفلاسها، وذلك عبر رسالة على موقعها الإلكتروني، غير أن إجراءات الإفلاس لن تشمل بعض فروع الشركة بالخارج، في دول مثل ألمانيا.

وقضت محكمة مختصة بقضايا الافلاس بالعاصمة الهولندية أمستردام بإشهار إفلاس شركات "فان موف جلوبال هولدينج بي في" و"فان موف بي في" و”فان موف جلوبال سبورت بي في".

وحازت دراجات فان موف على جوائز عالمية بفضل تصميماتها، غير أن عيوبها الفنية وتأخر فترات التسليم وطول فترات الإصلاح تسببت في نهاية المطاف في تعثر أعمال الشركة، التي تتخذ من أمستردام مقرا لها، وكانت تهدف إلى توفير "الدراجة المثالية للمدن" في مختلف أنحاء العالم.

ويشعر عملاء الشركة بالقلق، حيث يخشى الكثيرون في هولندا على سبيل المثال من عدم استلام الدراجات التي سددوا قيمتها بالفعل، أو عدم استعادة الدراجات الجاري إصلاحها حاليا لدى الشركة.

وكان الشقيقان تاكو وتيس كارلييه قد أسسا شركة فان موف عام 2008، وسرعان ما توسعت أعمالها على الصعيد العالمي، غير أنها لم تنجح في تحقيق نجاحات مالية.

وتمثلت المشكلة الاصلية بالنسبة للشركة أنها كانت تريد الانفراد بالسيطرة على جميع عناصر العمل بما في ذلك انتاج قطع الغيار وإجراء الإصلاحات. وباعت الشركة حوالي 200 ألف دراجة حتى الآن.