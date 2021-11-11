محمد رياض: المخرج خالد خان بذل مجهوداً كبيراً في فيلم حجر إيجابي

قال الفنان محمد رياض، إن المخرج خالد خان قد أبدع في تصوير فيلم «حجر إيجابي» وبذل مجهوداً كبيراً مع فريق العمل حتى يخرج الفيلم بتلك الصورة النهائية.

وتابع محمد رياض على هامش العرض الخاص لفيلم «حجر إيجابي» قائلاً: «خالد عمل شغل حلو أوي وأنا بحييه على حماسه وإيمانه بالمشوار الفني وأتمنى له مستقبل باهر».

من جانبه، قال المخرج خالد خان، إنه منذ طفولته كان يحلم بالعمل مع النجم محمد رياض، وبالفعل حقق حلمه بالعمل معه لمدة وصلت إلى 8 سنوات، بدايةً من مسلسل «السلطان والشاه» في 2015.

أضاف: من أسعد أيام حياتي يوم ما قابلت النجم محمد رياض، في هذا المسلسل حتى استمرت العلاقة الفنية والصداقة الحقيقية، وطلب مني إدارة تصوير فيلمه الجديد «حجر إيجابي».

أكد خالد خان أن فيلم «حجر إيجابي» خرج إلى النور، بتكاتف فريق العمل خلف النجم محمد رياض، متوجهاً له بالشكر على تلك الفرصة العظيمة باستخراج قدرات كل فنان داخل الفيلم.

وأشار خالد إلى أن العمل مع الفنان محمد رياض كان مسئولية كبيرة على عاتق فريق العمل بالكامل، سواء المخرج أو مدير التصوير أو كل ممثل مهما كان دوره داخل الفيلم.

وعقد العرض الخاص لفيلم «حجر إيجابي» والذي أعقبه ندوة بحضور صناعهم وذلك بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، يوم السبت الماضي.

وحضر الندوة التي ناقشت الفيلم، نخبة من الفنانين والمخرجين وعلى رأسهم الفنان محمد رياض الذي دعم نجله والذي يشارك في فيلم «حجر إيجابي» كبطل ومؤلف للعمل، وزوجته الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنانة القديرة شهيرة، جدة الفنان الشاب عمر محمد رياض.

كما حضر المخرج خالد خان، والمخرج حسني صالح، والمخرج أشرف فايق، ومجموعة كبيرة من الفنانين والممثلين الشباب المشاركين في الفيلم، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

وتدور أحداث فيلم «حجر إيجابي» حول التجارب الحياتية التي مررنا بها في فترة انتشار فيروس كورونا، والعمل من إخراج علي الشربيني.

يُذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية.