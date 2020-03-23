كشف ملابسات إعلان فتاة عبر فيسبوك ممارسة شخصين البلطجة ضد والدها في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، ملابسات ما تم نشره من تعليق مدعوم بمقاطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" يتضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام "شقيقين" بممارسة أعمال البلطجة ضد والدها.



وبالفحص تبين أنه قد تبلغ لقسم شرطة الدخيلة غربي المحافظة بتاريخ 10 الجاري من أحد الأشخاص، ونجله "بهما إصابات في أماكن متفرقة" حول تضررهما من "شقيقين" جميعهم مقيمون في نطاق دائرة القسم، لتعديهما عليهما بالضرب بعصى خشبية، مُحدثين إصابتهما، وذلك على إثر مشادة كلامية بزعم قيام أحدهما بمعاكسة نجلة "صاحبة الحساب القائم على النشر".



وبتقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما أنكرا قيامهما بمعاكسة نجلة الشاكي، وباستدعاء صاحبة الحساب، وسؤالها، عللت قيامها بالنشر خشية تجدد الخلافات، وطلبت أخذ التعهد على المشكو في حقهما بعدم التعرض لهما، فتم استدعائهما وأخذ تعهد عليهما بعدم التعرض لهما.



ووفقًا لبيان أمني، اليوم الثلاثاء، تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.