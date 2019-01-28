أردوغان يصل إلى الدوحة في ثاني محطة خلال جولته الخليجية

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في ثاني محطة خلال جولته الخليجية، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وبدأ الرئيس التركي، يوم الاثنين، جولة خليجية تستغرق 3 أيام من السعودية ثم إلى قطر والإمارات، بهدف تعزيز العلاقات بين تركيا ودول الخليج الثلاث، فضلاً عن زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.

وقال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، إن بلاده ستحقق مكاسب استثمارية مهمة خلال هذه الزيارة.

وأكد يلماز في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء، وجود فرص تعاون بين تركيا ودول الخليج في العديد من المجالات، بدءا من الطاقة والصناعات الدفاعية وصولا إلى السياحة ومشاريع البنى التحتية.

وشدد يلماز على أن المحادثات بين تركيا ودول الخليج لا تدور حول الأموال الساخنة، وإنما تستهدف تأمين رؤوس أموال أو تمويل طويل الأجل يشبه رؤوس الأموال.

ولفت إلى أن التعاون سيعود بالنفع على كلا الجانبين، وخاصة في مجال الاستثمارات الدولية المباشرة.