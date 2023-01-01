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ذكر تقرير صحفي أن نادي إنتر ميامي الأمريكي يسعى لضم صفقة جديدة لتدعيم صفوفه استعداداً للموسم الجديد.

وبحسب شبكة "إي إس بي إن" فإن الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم جريميو البرازيلي مرشحاً بقوة لدعم هجوم النادي الأمريكي.

لكن وبحسب المصدر نفسه فإن المقابل المادي يمثل عائقاً في سبيل إتمام الصفقة.

وأبدى سواريز استعداده للتنازل عن 10 مليون دولارً، من عقده لصالح النادي البرازيلي، في سبيل الموافقة على رحيله، لكن إدارة جريميو لم تحسم الموقف كذلك تريد التأكد من أن سواريز لن يلعب لنادٍ آخر في 2023.

سواريز صاحب الـ 36 عاماً، يرغب في الانضمام لصديقه ميسي وكذلك سرجيو بوسكيتس ضمن صفوف إنتر ميامي.

وقال خورخي ماس مالك النادي في تصريحات صحفية: "لا أعرف إذا كان باستطاعة سواريز الرحيل عن ناديه أم لا، لكن إذا كان كذلك فإننا مستعدون للتفاوض معه".

وسجل سواريز 13 هدفاً في 30 مباراة مع جريميو علماً بأن عقده يمتد حتى 2024.