قتيلان ومصابين جراء تفجير انتحاري في بيشاور الباكستانية

قال مسئولون بالشرطة الباكستانية إن تفجيرا انتحاريا بالقرب من سيارة تابعة لقوات شبه عسكرية أسفر عن مقتل شخصين أحدهما المهاجم وإصابة عدد آخر في مدينة بيشاور بشمال غرب باكستان، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت حركة الجهاد الباكستانية حديثة النشأة مسئوليتها عن الهجوم، بحسب وكالة "رويترز".

وقال مسئول بارز في الشرطة، طلب عدم نشر اسمه، إن الهجوم أسفر عن "شهيد وسبعة جرحى لكن جميعهم في حالة مستقرة".

وأضاف المدير الطبي لمجمع حياة أباد، البروفيسور شهزاد أكبر خان، أن المستشفى استقبل شخصين أصيبا في هذا الانفجار، وأن كليهما في حالة مستقرة، مشيرا إلى أن باقي المصابين نقلوا إلى مستشفى آخر.

وأفادت الشرطة بأن الانفجار كان هجوما انتحاريا استهدف عربة تابعة لقوات الحدود شبه العسكرية في بيشاور.

وعبر الجيش الباكستاني، الجمعة، عن بالغ القلق من وجود ملاذات آمنة للمتشددين في أفغانستان المجاورة، وهدد "برد حاسم" بعد يومين من مقتل 12 من جنوده في هجومين.

وكانت الجماعة قد هاجمت الأسبوع الماضي قاعدة عسكرية في إقليم بلوخستان بجنوب غرب البلاد.