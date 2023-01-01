أحمد موسى عن انقطاعات الكهرباء: مش كنا خلصنا من الموضوع ده!

طالب الإعلامي أحمد موسى، مجلس الوزراء بإصدار بيان واضح بشأن انقطاع الكهرباء في العديد من المناطق، على مدار الأيام الماضية.



وقال خلال تقديمه لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إن هناك انقطاعًا للكهرباء في العديد من المناطق، كالشروق وأكتوبر والهرم ومحافظات مختلفة كالدقهلية والغربية.



وأشار إلى تلقيه رسائل وشكاوى من المواطنين بشأن انقطاع التيار الكهربائي، معقبًا: «مش كنا خلصنا من الموضوع ده! مش عيب خالص نطلع نقول للناس ليه يتم تخفيف الأاحمال في بعض المناطق، لفترات تمتد بالساعتين والـ3 ساعات ويمكن أكثر من كده».



ونوه أن هذا الأمر لم يحدث منذ سنوات كثيرة، مشددًا على أهمية خروج الحكومة لتوضيح السبب، وخاصة أن مصر تحقق فائضًا من التيار الكهربائي.



وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائمًا ما يناشد الحكومة الخروج والرد على المواطن، حال حدوث أية مشكلة؛ لتعزيز مبدأ الشفافية، منوهًا أن عدم الرد يؤدي إلى انتشار الشائعات عبر قنوات الإعلام المعادي.